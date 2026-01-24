Menu Rechercher
Bundesliga : Dortmund gifle l’Union Berlin

Par Jordan Pardon
1 min.
Nico Schlotterbeck @Maxppp
Union Berlin 0-3 Dortmund

Cette victoire de Dortmund a au moins le mérite de faire vivre le suspense dans cette saison en Allemagne. En s’imposant largement sur la pelouse de l’Union Berlin ce samedi (0-3), les Marsupiaux sont revenus à huit points du Bayern Munich, tombé pour la première fois de la saison en championnat contre Augsburg plus tôt dans l’après-midi (2-1).

Classement général Bundesliga

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Bayern Munich Bayern Munich 50 19 +56 16 2 1 72 16
2 Logo Dortmund Dortmund 42 19 +21 12 6 1 38 17
3 Logo Hoffenheim Hoffenheim 36 18 +16 11 3 4 38 22
4 Logo Leipzig Leipzig 35 18 +12 11 2 5 36 24
5 Logo Stuttgart Stuttgart 33 18 +7 10 3 5 33 26
6 Logo Leverkusen Leverkusen 32 18 +10 10 2 6 35 25
7 Logo Francfort Francfort 27 19 -3 7 6 6 39 42
8 Logo Fribourg Fribourg 24 18 -2 6 6 6 29 31
9 Logo Union Berlin Union Berlin 24 19 -6 6 6 7 24 30
10 Logo Cologne Cologne 20 18 -3 5 5 8 27 30
11 Logo M'gladbach M'gladbach 20 18 -6 5 5 8 23 29
12 Logo Wolfsbourg Wolfsbourg 19 19 -13 5 4 10 28 41
13 Logo Augsbourg Augsbourg 19 19 -14 5 4 10 22 36
14 Logo Hambourg Hambourg 18 18 -10 4 6 8 17 27
15 Logo Brême Brême 18 18 -14 4 6 8 21 35
16 Logo Mayence Mayence 15 19 -11 3 6 10 21 32
17 Logo Sankt Pauli Sankt Pauli 13 18 -15 3 4 11 16 31
18 Logo Heidenheim Heidenheim 13 19 -25 3 4 12 17 42
Voir le classement complet

Emre Can avait ouvert le score sur penalty (0-1, 10e), Schlotterbeck a marqué sur corner (0-2, 53e), tandis que Beier a fini le travail d’une frappe croisée sur un service de Jobe Bellingham (0-3, 84e). Au classement, Dortmund reste 2e tandis que l’Union est 9e.

Pub. le - MAJ le
