Bundesliga
Bundesliga : Dortmund gifle l’Union Berlin
1 min.
Cette victoire de Dortmund a au moins le mérite de faire vivre le suspense dans cette saison en Allemagne. En s’imposant largement sur la pelouse de l’Union Berlin ce samedi (0-3), les Marsupiaux sont revenus à huit points du Bayern Munich, tombé pour la première fois de la saison en championnat contre Augsburg plus tôt dans l’après-midi (2-1).
Classement général Bundesliga
|#
|Équipe
|Pts
|J
|DIF
|G
|N
|D
|BP
|BC
|1
|Bayern Munich
|50
|19
|+56
|16
|2
|1
|72
|16
|2
|Dortmund
|42
|19
|+21
|12
|6
|1
|38
|17
|3
|Hoffenheim
|36
|18
|+16
|11
|3
|4
|38
|22
|4
|Leipzig
|35
|18
|+12
|11
|2
|5
|36
|24
|5
|Stuttgart
|33
|18
|+7
|10
|3
|5
|33
|26
|6
|Leverkusen
|32
|18
|+10
|10
|2
|6
|35
|25
|7
|Francfort
|27
|19
|-3
|7
|6
|6
|39
|42
|8
|Fribourg
|24
|18
|-2
|6
|6
|6
|29
|31
|9
|Union Berlin
|24
|19
|-6
|6
|6
|7
|24
|30
|10
|Cologne
|20
|18
|-3
|5
|5
|8
|27
|30
|11
|M'gladbach
|20
|18
|-6
|5
|5
|8
|23
|29
|12
|Wolfsbourg
|19
|19
|-13
|5
|4
|10
|28
|41
|13
|Augsbourg
|19
|19
|-14
|5
|4
|10
|22
|36
|14
|Hambourg
|18
|18
|-10
|4
|6
|8
|17
|27
|15
|Brême
|18
|18
|-14
|4
|6
|8
|21
|35
|16
|Mayence
|15
|19
|-11
|3
|6
|10
|21
|32
|17
|Sankt Pauli
|13
|18
|-15
|3
|4
|11
|16
|31
|18
|Heidenheim
|13
|19
|-25
|3
|4
|12
|17
|42
Emre Can avait ouvert le score sur penalty (0-1, 10e), Schlotterbeck a marqué sur corner (0-2, 53e), tandis que Beier a fini le travail d’une frappe croisée sur un service de Jobe Bellingham (0-3, 84e). Au classement, Dortmund reste 2e tandis que l’Union est 9e.
