Bundesliga : Dortmund gifle l’Union Berlin

Cette victoire de Dortmund a au moins le mérite de faire vivre le suspense dans cette saison en Allemagne. En s’imposant largement sur la pelouse de l’Union Berlin ce samedi (0-3), les Marsupiaux sont revenus à huit points du Bayern Munich, tombé pour la première fois de la saison en championnat contre Augsburg plus tôt dans l’après-midi (2-1).

La suite après cette publicité

Emre Can avait ouvert le score sur penalty (0-1, 10e), Schlotterbeck a marqué sur corner (0-2, 53e), tandis que Beier a fini le travail d’une frappe croisée sur un service de Jobe Bellingham (0-3, 84e). Au classement, Dortmund reste 2e tandis que l’Union est 9e.