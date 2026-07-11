La Fiorentina s’offre Arthur Atta

Arthur Atta poursuit son ascension en Serie A. Le milieu de terrain français de 23 ans s’est officiellement engagé avec la Fiorentina, a annoncé le club toscan ce samedi. Si la durée de son contrat n’a pas été dévoilée, Fabrizio Romano affirme que le transfert est estimé à environ 30 millions d’euros, hors bonus. Une belle récompense pour l’ancien joueur du FC Metz, auteur d’une saison remarquée sous les couleurs de l’Udinese.

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Arrivé en Italie en 2024, Arthur Atta a rapidement pris une nouvelle dimension avec le club du Frioul, où il a disputé 36 rencontres pour un bilan de six buts et quatre passes décisives toutes compétitions confondues. Également annoncé dans le viseur de l’Inter Milan par plusieurs médias italiens, il rejoint finalement une Fiorentina qui souhaite rebondir après une saison compliquée conclue à la 15e place de Serie A. Le Français évoluera désormais sous les ordres de Fabio Grosso, nommé récemment sur le banc de la Viola.