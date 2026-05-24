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Coupe de France

Les mots touchants de Bixente Lizarazu pour Pierre Sage

Par Allan Brevi
1 min.
Bixente Lizarazu lors d'un match de l'équipe de France @Maxppp

Invité sur le plateau de Téléfoot ce dimanche matin, Pierre Sage est venu raconter la magnifique épopée du RC Lens en Coupe de France, ainsi que la qualification en Ligue des Champions. L’ancien latéral du Bayern Munich, Bixente Lizarazu, a tenu à lui adresser un message de grande classe.

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« Je voudrais te dire quelque chose. Nous avons eu beaucoup d’entraîneurs volcaniques : Bielsa, De Zerbi, Simeone, Mourinho… Et toi, tu n’es pas du tout dans ce registre-là. Tu es un entraîneur calme, pédagogue et posé, et j’ai toujours bien fonctionné avec ce type d’entraîneur. Je voulais simplement te dire que j’apprécie le calme que tu dégages et que j’aurais beaucoup aimé travailler avec toi. Je voulais aussi te féliciter pour le merveilleux début de carrière que tu es en train de réaliser », a expliqué le Champion du Monde 1998 à Pierre Sage.

Pub. le - MAJ le
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