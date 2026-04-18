Coupe du Roi : la Real Sociedad brise le rêve de l’Atlético de Madrid et s’offre le titre

Quelques jours seulement après sa qualification en 1/2 finale de la Ligue des Champions, l’Atlético de Madrid avait l’opportunité de mettre fin à cinq années de disette sans trophée face à la Real Sociedad, ce samedi soir à Séville, en finale de la Copa del Rey. Pour ce rendez-vous, Diego Simeone alignait son classique 4-4-2 avec Antoine Griezmann et Julián Álvarez en pointe. En face, les hommes de Pellegrino Matarazzo se présentaient en 4-2-3-1, avec notamment trois ex-pensionnaires de Ligue 1 – Carlos Soler, Gonçalo Guedes, Duje Ćaleta-Car – et Mikel Oyarzabal. Cette 123e finale a démarré de manière totalement folle, avec une ouverture du score basque… après seulement 14 secondes.

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Trouvé sur le côté gauche, Gonçalo Guedes déposait un centre parfait pour Ander Barrenetxea, qui ajustait Juan Musso de la tête (1re, 0-1). Une entame idéale pour la Real Sociedad, très agressive dans le pressing et entreprenante dans le jeu. Mais les Colchoneros ont rapidement réagi. Après un bon travail d’Antoine Griezmann côté gauche, le Français servait Ademola Lookman à l’entrée de la surface, dont la frappe du gauche à ras de terre trompait Álex Remiro Marrero (19e, 1-1). Dans une première période rythmée, les Basques ont finalement repris l’avantage juste avant la pause. Sur un coup franc de Soler, Juan Musso sortait en retard et percutait Guedes, offrant un penalty transformé par Mikel Oyarzabal du plat du pied juste avant la pause (45e+1, 2-1).

4e sacre pour la Real Sociedad

Au retour des vestiaires, la domination était surtout madrilène (74% de possession, 7 tirs à 1), mais les troupes de Diego Simeone ont longtemps fait preuve de déchets au moment de conclure face au bloc regroupé des Basques. Leurs efforts ont finalement payé dans les 10 dernières minutes de la rencontre. Après un long centre de la gauche vers la droite, Thiago Almada servait Álvarez à l’entrée de la surface côté droit. L’Argentin effaçait Gorrotxategi d’un dribble derrière la jambe d’appui avant de décocher une frappe puissante dans la lucarne de Marrero pour l’égalisation (83e, 2-2). Revigorés, les Madrilènes ont tout tenté pour faire plier définitivement la Real Sociedad dans le temps réglementaire. Lancé côté droit, Llorente trouvait Baena en retrait, mais le numéro 10 manquait complètement sa reprise du gauche, seul face au but (87e). Dans la foulée, Sørloth s’élevait plus haut que tout le monde sur un centre dans la surface, sans parvenir à cadrer sa tête (89e). L’Atlético poussait encore, mais Cardoso, trouvé par Julián Álvarez dans le dos de la défense, croisait trop sa frappe du droit (90e+1).

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En prolongation, la Real passait tout près du break : après une frappe de Kubo repoussée par Juan Musso, Óskarsson héritait du ballon mais manquait le cadre (97e). Deux minutes plus tard, c’était au tour des Colchoneros de mettre du danger, avec une lourde frappe d’Álvarez qui venait s’écraser sur la barre transversale d’Álex Remiro (99e). Sans parvenir à se départager au bout de ces 30 minutes supplémentaires, les deux équipes se sont finalement vers les tirs aux buts. Premier tireur de cette séance, Alexander Sørloth voyait sa tentative être détournée par le gardien numéro 2 de la Sociedad, tandis que Soler réussissait à tromper Musso. Pas verni, l’Atlético a enchaîné avec une nouvelle tentative manquée, signée Álvarez qui butait sur un immense Marrero… avant que Musso ne lui réponde en stoppant celui d’Óskarsson. Finalement, Pablo Marín marquait le but décisif pour donner la victoire finale aux Basques, qui remporte leur 4e Coupe du Roi (1909, 1987, 2020 et 2026) au bout d’une nuit de folie, brisant ainsi le rêve des Colchoneros et d’Antoine Griezmann pour sa dernière rencontre de Coupe avec l’Atlético.