Christophe Dugarry cartonne Roberto De Zerbi

Seulement dix-septième de Premier League, Tottenham vit un début de saison très compliqué. Les Spurs pointent à la dix-septième place avec seulement deux petits points et toujours pas le moindre but inscrit. Un retard à l’allumage préoccupant après un mercato à environ 370 millions d’euros dépensés et deux saisons de rang qui se sont achevées à la 17e position. Coach des Spurs, Roberto De Zerbi avait dédramatisé la situation à sa manière après le dernier match nul contre Everton (0-0). Le coach italien s’était distingué par une sortie assez lunaire : «en Italie, avec 2 clean sheets sur les 2 derniers matchs, je serais le meilleur entraîneur du monde. Non ? Qu’écrirait la Gazzetta dello Sport. Deux clean sheets. Je suis arrivé la saison dernière, la merde était à ce niveau (il a levé sa main, NDLR). C’était la merde. Maintenant, je m’explique, je suis désolé pour les résultats, mais aujourd’hui nous avons joué en équipe. Aujourd’hui et contre Nottingham.»

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Une sortie peu appréciée par Christophe Dugarry. Le champion du monde 1998 a dégoupillé sur RMC Sport : «il a signé cinq ans, le braquage qu’il fait, sans la cagoule. C’est un truc de fou ! Et là, c’est toutes les semaines en Angleterre qu’ils te payent donc tu peux y aller. C’est magnifique ce qu’il fait. Il a tellement prouvé dans le football qu’il était incroyable. Je n’ai jamais compris ce que c’était son véritable niveau à ce monsieur. On m’explique qu’il a bien marché à Brighton, à Sassuolo et je ne sais plus où. Pour moi, ce n’est pas une référence absolue pour entraîner des grands clubs, il a eu sa chance. Pour l’instant, il a du mal à la saisir. Les déclarations qu’il a faites sur les uns, sur les autres, il est totalement à l’ouest ce monsieur. C’est ahurissant d’avoir si peu de lucidité sur ce que tu dis. Il n’y a personne autour de lui qui va lui dire: 'Mais tais-toi!'? Il est totalement perché.»