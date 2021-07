Juventus : le choix par défaut de Cristiano Ronaldo pour son avenir

La suite après cette publicité

S'il y a eu un feuilleton Messi, avec une prolongation qui pendant un moment ne semblait pas garantie et l'intérêt de clubs comme le Paris Saint-Germain et Manchester City, son homologue Cristiano Ronaldo lui vit un été un peu plus paisible. Après l'échec portugais à l'Euro, la star lusitanienne a enchaîné sur ses vacances, avec quelques rumeurs sur son avenir certes, mais rien de bien croustillant.

Il faut dire que si la presse italienne a longtemps affirmé que la Juventus voulait s'en séparer pour des raisons principalement financières, les rumeurs concernant un retour à Madrid ou à Manchester ont rapidement été balayées d'un revers de la main. De même pour une possible arrivée à Paris. Ce n'est pas un secret : Cristiano Ronaldo et la Juventus n'ont reçu aucune offre cet été.

Un nouveau contrat pour lui ?

Comme l'indique Sky Sports en cette dernière semaine de juillet, Cristiano Ronaldo va bien rester à Turin, notamment parce que la Juventus veut qu'il reste. Les dirigeants piémontais lui feront savoir à son retour à l'entraînement dans la journée de lundi qu'ils n'ont aucune intention de se séparer de lui.

Et ce n'est pas tout, puisque les Turinois pourraient lui proposer un nouveau contrat rapidement, alors que le bail qui lie les deux parties expire en 2022. Le média rajoute que les Turinois espèrent aussi offrir un nouveau deal à Chiellini et Dybala. Quoi qu'il en soit, les dirigeants de la Juventus comptent bien sur le Lusitanien pour leur avenir.