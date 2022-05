C4 : Arkadiusz Milik sur le banc contre le Feyenoord ?

Avec ou sans Arkadiusz Milik ? C'est la question que tous les supporters marseillais se posent ces dernières heures alors que leur club de cœur s'apprête à croiser le fer avec le Feyenoord Rotterdam dans le cadre des demi-finales retour de la Ligue Europa Conference. Battus à l'aller (2-3), les Marseillais devront renverser la situation et selon les dernières informations du quotidien L'Equipe, Jorge Sampaoli aurait décidé de débuter cette rencontre décisive sans son buteur polonais.

À moins d'un changement de dernière minute, Arkadiusz Milik, décevant lors de la débâcle face à l'OL le week-end dernier (0-3) et déjà remplaçant à l'aller (2-3), devrait donc laisser sa place à Bamba Dieng, annoncé titulaire aux côtés de Dimitri Payet et d'Amine Harit. Orphelin de l'ancien attaquant du Napoli, l'OM devra quoi qu'il en soit réaliser un grand match pour passer l'obstacle et se hisser en finale de cette première C4 de l'histoire.