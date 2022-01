Milan : les détails de la prolongation de Theo Hernandez

La suite après cette publicité

Selon la Gazetta dello Sport, le Milan AC et Theo Hernandez ont trouvé un accord pour une prolongation du contrat du Français. Le nouveau contrat qui devrait être prochainement signé, prévoit pour le latéral gauche milanais une prolongation de deux ans, jusqu’en juin 2026. Le défenseur de 24 ans verra également son salaire beaucoup augmenter pour passer d’un million et demi d’euros actuellement à plus de quatre millions net, plus les bonus.

La prolongation d’Hernandez sera la première d’une série de trois pour les Rossoneri. Puisqu’après le Français, c’est l’attaquant portugais Rafael Leao et le milieu de terrain algérien Ismael Bennacer qui devraient eux aussi prolonger leurs contrats avec le club lombard.