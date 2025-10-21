LdC, Barça : Fermín López bat un record de 2012

Ce soir, le FC Barcelone s’est bien repris en Ligue des Champions après sa défaite face au Paris Saint-Germain. Larges vainqueurs de l’Olympiacos (6-1), les Blaugranas peuvent remercier Fermín López. À 22 ans, le jeune Culé a signé le premier triplé de sa carrière. Il est aussi devenu le plus jeune joueur du Barça à réaliser le coup du chapeau en Ligue des Champions pour le Barça, battant le record de Cristian Tello vieux de 2012.

La suite après cette publicité

«Je suis très content. Nous avions besoin d’une victoire comme celle-ci. Nous terminons sur une bonne note et nous pouvons désormais nous concentrer sur le Clásico. Mon premier triplé, un rêve devenu réalité, et je vais continuer à travailler. Je vais maintenant apporter le ballon pour que mes coéquipiers le signent. Je suis très reconnaissant envers toute l’équipe et je vais continuer sur cette lancée. Je me sens à l’aise au poste de milieu offensif. Je peux mieux jouer. Mais je serai là où le coach aura besoin de moi. Nous abordons le Clásico avec de bonnes sensations. C’est un match très important pour tout le monde, espérons que nous ferons un grand match et que nous remporterons la victoire. J’essaie de faire mes preuves sur le terrain pour avoir des opportunités», a-t-il déclaré à l’issue du match.