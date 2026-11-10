Le RC Lens est spécialiste des licenciements rapides d’entraîneurs

Le RC Lens est en train de se construire une drôle de spécialité. Le club artésien va limoger Yannick Cahuzac, seulement deux mois après sa nomination au poste d’entraîneur principal. Le technicien corse fait les frais d’un début de mandat particulièrement compliqué, avec six défaites en neuf rencontres toutes compétitions confondues. La déroute historique contre Côme (1-9) en Ligue des Champions, suivie du revers face à l’OM (1-2) à Bollaert, aura finalement scellé son sort. Ironie de l’histoire, Cahuzac avait lui-même été promu après le départ précipité de Dino Toppmöller, remercié après six rencontres sur le banc lensois, malgré un Trophée des champions remporté contre le PSG. La direction artésienne doit déjà repartir à la recherche d’un nouvel entraîneur, quelques semaines après avoir changé de projet.

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Cette instabilité commence à prendre des proportions historiques dans le Pas-de-Calais. En 2007, Guy Roux avait déjà connu une expérience particulièrement éphémère à Lens, avec quatre rencontres disputées en Ligue 1 avant de jeter l’éponge. Près de vingt ans plus tard, le Racing enchaîne les expériences écourtées. Après Toppmöller et Cahuzac, le club va connaître son troisième changement d’entraîneur cette saison. Un scénario particulièrement difficile à justifier pour une formation qui ambitionnait de retrouver les sommets du championnat et de s’installer durablement sur la scène européenne.