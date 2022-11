CdM : Harry Kane croit en la victoire de l'Angleterre

Alors que l'Angleterre entamera sa Coupe du Monde face à l'Iran (le 21/11 à 14h), Harry Kane s'est confié à SkySports quant aux chances de titre des Three Lions. Pour l'attaquant de Tottenham, le postulat est simple : « Nous devons croire que nous pouvons gagner. » Un exploit réalisé une seule fois par la sélection britannique, en 1966, face à l'Allemagne de l'Ouest (4-2).

« Écoutez, nous allons à ce tournoi pour le gagner parce que nous croyons que nous le pouvons. Ce serait une erreur de penser le contraire. Quel est l'intérêt d'aller à une Coupe du monde et de ne pas croire que vous pouvez ramener le trophée à la maison ? Ça va être difficile et nous allons devoir travailler extrêmement dur, avoir un peu de chance et faire beaucoup de choses pour y parvenir », a ainsi ambitionné le serial-buteur de 29 ans.