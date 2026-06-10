«300kg de poisson, 116kg de fromage» : la drôle de valise de la Norvège pour la Coupe du Monde 2026

À l’approche de leur arrivée aux États-Unis pour la Coupe du Monde 2026, où elle affrontera l’Equipe de France en phases de groupes, la délégation norvégienne a une nouvelle fois mis en place une logistique alimentaire impressionnante afin de garantir les meilleures conditions possibles à ses joueurs. Une habitude déjà observée lors de précédents grands événements sportifs.

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Selon les informations rapportées par la presse norvégienne, la Norvège a transporté avec elle près de 300 kg de poisson, 116 kg de fromage et environ 6 000 oranges pour accompagner le séjour de sa délégation. Une méthode déjà utilisée lors de précédents Jeux Olympiques à Paris à l’été 2024, où le pays scandinave avait également importé une grande partie de ses produits alimentaires.