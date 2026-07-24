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CAN 2025, Maroc-Sénégal : la date de la décision du TAS est connue

Par Sasha Nahon
1 min.
Patrice Motsepe CAF @Maxppp

Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a enfin fixé la date de l’audience qui doit trancher le litige autour de la finale de la CAN 2025 nous informe le communiqué. Le recours déposé par la Fédération sénégalaise, qui conteste l’attribution du titre au Maroc par la CAF, sera examiné le 8 octobre prochain, près de neuf mois après la fin de la compétition. L’audience se déroulera à huis clos, les deux fédérations n’ayant pas demandé qu’elle soit publique.

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Pour rappel, le Sénégal s’était imposé sur le terrain avant d’être disqualifié après avoir quitté la pelouse, ce qui avait conduit la CAF à attribuer la victoire au Maroc sur tapis vert (3-0), en application de l’article 82 du règlement de la compétition. Le TAS devra désormais déterminer si cette décision doit être confirmée ou annulée.

Pub. le - MAJ le
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