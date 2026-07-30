Amical : l’OM renverse Nîmes grâce à un bijou d’Igor Paixão

Tombeur du Yamoussokrou FC avant de subir l’humiliation de l’OGC Nice, l’Olympique de Marseille disputait, ce jeudi soir, son troisième match amical de présaison face au Nîmes Olympique, pensionnaire de National 1. Alors que l’effectif marseillais devrait connaître de nombreuses évolutions dans les prochains jours, Bruno Genesio décidait lui de reconduire un 4-2-3-1 avec Bezahaf, Egan-Riley, Balerdi, Emerson en défense. Au milieu, Højbjerg et Abdelli évoluaient un cran en dessous de Gomes alors qu’Abdallah et Paixão entouraient Maupay, seul en pointe. En face, le Nîmes Olympique s’organisait en 4-3-3 avec Bennour, Touré et Doumbouya sur le front de l’attaque. Au Centre d’entraînement Robert-Louis-Dreyfus, les Phocéens se montraient rapidement sur le but nîmois mais Maupay, sur un service de Paixão, manquait de peu le cadre (1er).

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Incisif d’entrée de jeu, l’OM allait pourtant craquer sur la première offensive adverse. Lancé seul en profondeur, Bissourou Touré prenait de vitesse la défense marseillaise avant d’ajuster Jeffrey de Lange d’une frappe maîtrisée (0-1, 3e). Surpris, les Olympiens remettaient le pied sur le ballon et réagissait dans la foulée. Sur un centre parfait d’Emerson, Maupay, déjà auteur d’une frappe très dangereuse quelques secondes auparavant (6e), plaçait une tête parfaite pour relancer les siens et confirmer son bon début de match (1-1, 8e). Agressif sur le porteur de balle et positionné très haut sur le terrain, l’OM étouffait son adversaire et passait tout proche de prendre l’avantage. Trouvé dans la surface, Gomes armait une frappe de l’extérieur du pied droit délicieuse mais sa tentative heurtait les montant nîmois (17e).

Igor Paixão libère l’OM d’un bijou !

Convaincant - à l’image d’un pressing efficace - l’OM pouvait également s’appuyer sur ses minots Bezahaf et Abdallah, très actifs en début de rencontre. Dominateur, le club phocéen manquait toutefois de réalisme offensif et Lucas Dias sauvait encore les siens sur une frappe de Gomes (36e) puis sur celle, trop axiale, d’Abdallah (40e) et celle tendue d’Emerson (45+1e). Juste avant la pause, Nîmes faisait également trembler la défense phocéenne sur une belle frappe enroulée du gaucher Bennour (43e). Tenu en échec après 45 minutes, l’OM lançait Hilan Hamzaoui Slimani, Fodé Camara et Amine Harit au retour des vestiaires. Des changements qui ne portaient pas leurs fruits puisque les Phocéens avaient plus de difficulté à construire leur jeu. Alexis Koum faisait, à son tour, son apparition et l’OM reprenait le contrôle du jeu.

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De plus en plus menaçant, le club olympien allait finalement logiquement prendre l’avantage. À la réception d’un ballon à l’entrée de la surface, Igor Paixão déclenchait une superbe volée de l’extérieur de la surface, qui ne laissait aucune chance au portier nîmois (2-1, 56e). Après l’heure de jeu, Ulisses Garcia entrait, lui aussi, en jeu quelques instants avant un nouveau large turnover avec les apparitions de Mmadi, Nnadi, Timber, Moumbagna, Baradji et Geoffrey Kondogbia. Une revue d’effectif qui ne perturbait pas l’équilibre collectif de la formation marseillaise, proche de faire le break grâce à Moumbagna (76e). En contrôle, l’OM s’offrait finalement une victoire logique (2-1) et se rassure après la claque reçue face à l’OGC Nice. Pour rappel, les hommes de Bruno Génésion défieront l’Athletic Bilbao le 9 août prochain.