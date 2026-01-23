Menu Rechercher
Commenter 4
Premier League

Accord Aston Villa-Besiktas pour Tammy Abraham !

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Tammy Abraham avec Besiktas @Maxppp

Vendu à Besiktas l’été dernier par l’AS Roma, Tammy Abraham va déjà quitter la Turquie après 7 buts et 1 passe décisive au compteur en 18 matches de Super Lig. Selon les médias turcs, l’Anglais de 28 ans va rentrer au pays. Un accord aurait en effet été trouvé entre Besiktas et Aston Villa.

La suite après cette publicité

La formation entraînée par Unai Emery va débourser 21 M€ pour s’offrir un buteur dont le contrat expire en juin 2029. En plus de cette somme d’argent, les Villans devraient également envoyer à Istanbul le défenseur turc de 19 ans Yasin Ozcan. Ce dernier est actuellement prêté à Anderlecht.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Aston Villa
Besiktas
Tammy Abraham

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Aston Villa Logo Aston Villa
Besiktas Logo Besiktas
Tammy Abraham Tammy Abraham
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier