Accord Aston Villa-Besiktas pour Tammy Abraham !

Vendu à Besiktas l’été dernier par l’AS Roma, Tammy Abraham va déjà quitter la Turquie après 7 buts et 1 passe décisive au compteur en 18 matches de Super Lig. Selon les médias turcs, l’Anglais de 28 ans va rentrer au pays. Un accord aurait en effet été trouvé entre Besiktas et Aston Villa.

La formation entraînée par Unai Emery va débourser 21 M€ pour s’offrir un buteur dont le contrat expire en juin 2029. En plus de cette somme d’argent, les Villans devraient également envoyer à Istanbul le défenseur turc de 19 ans Yasin Ozcan. Ce dernier est actuellement prêté à Anderlecht.