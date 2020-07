PSG : Le Guen regrette l’absence de Cavani et Meunier pour le Final 8

Le PSG a été sacré champion de France à la suite de l’arrêt du championnat. Mais il reste les échéances européennes avec un quart de finale de Ligue des Champions contre l’Atalanta Bergame en perspective, après avoir éliminé le Borussia Dortmund en 8e.

Bien qu’ils aient participé à la campagne européenne mais non conservés par le club de la capitale, Edinson Cavani et Thomas Meunier ne verront pas la suite de l’aventure. Une situation que regrette Paul Le Guen, ancien joueur et entraîneur du PSG, dans un entretien au Parisien : « c’est bizarre de voir que Cavani ne va pas terminer cette aventure. Imaginer que le PSG la gagne sans lui me fait quelque chose. Il aurait mérité. […] Il aurait été bien qu’ils terminent tous les deux l’aventure avec Paris ». Une frustration pour l’actuel coach du Havre et certainement pour tous les supporters du PSG.