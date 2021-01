Servette : l'agent de Gaël Ondoua répond aux rumeurs de départ

Un joueur performant arrivant en fin de contrat dans 6 mois, cela suscite forcément des convoitises. C'est le cas du milieu de terrain Gaël Ondoua, 25 ans, dont le bail avec le Servette FC arrive à son terme en juin prochain. Comme nous vous l'avions révélé, plusieurs formations belges et allemandes sont intéressés en vue d'un transfert dès le mois de janvier. « Nous avons effectivement reçu des offres plus ou moins satisfaisantes provenant des pays cités précédemment, mais je ne peux pas donne le nom des clubs en question », nous a confié son représentant Tony Sonde. Des clubs français se sont également renseignés auprès de l'agent, qui s'interroge toutefois sur la volonté du Servette, actuel 7e du classement.

« Nous ne sommes pas dans le rush, tout va dépendre des offres et du projet sportif proposé, et on les étudiera, je pense que le club souhaite le garder jusqu'à la fin de la saison. Après, on n'a pas eu de retour du club sur les offres et certains intermédiaires ont proposé Gaël sans nous en parler, comme c'est malheureusement souvent le cas dans le métier ». Du côté du clan Ondoua, avec un statut de joueur libre dans quelques mois, il n'y a effectivement aucune raison de se presser. Même si certains courtisans cherchent à se démarquer de la concurrence. « Il y a des discussions en cours pour un transfert avant la fin du mercato hivernal », affirme Tony Sonde. L'objectif est clair : franchir un nouveau palier en rejoignant un championnat du top 5, que ce soit en janvier ou l'été prochain.