LOSC : Genesio en dit plus sur la fin du mercato

Au micro de Ligue 1+, Bruno Genesio a tenu à donner des indices sur les cibles du LOSC pour la fin du mercato. A une semaine de la fin de la fenêtre hivernale, les Dogues, qui vont récupérer quelques joueurs absents, n’ont peut-être pas dit leur dernier mot.

«Mercato ? On a deux joueurs offensifs qui vont être absents pendant de longues durées. Osame Sahraoui va subir une intervention au pubis et Hamza (Igamane), comme vous le savez, va se faire opérer des croisés. C’est dans ce secteur offensif qu’on a des besoins. Mais on aura aussi des retours avec Haraldsson qui était suspendu ce soir. On a perdu Thomas Meunier mais notre capitaine (Benjamin André, ndlr) pourrait aussi revenir jeudi. Il faut trouver les bons joueurs», a expliqué l’entraîneur français.