CdM 2026 : la folle prédiction de l’IA pour Brésil-Maroc

À quelques heures de son entrée en lice dans la Coupe du Monde 2026, le Maroc s’apprête à défier l’un des géants de la planète football. Selon les modèles de prédiction développés par le Data Sport’s Lab’ d’AVISIA, cabinet français spécialiste des solutions d’intelligence artificielle et de data qui collabore régulièrement dans nos colonnes, le Brésil aborde cette première journée du groupe C avec un léger avantage statistique (55 % contre 45 %). Une projection qui reflète parfaitement l’équilibre observé entre les deux sélections. Les Lions de l’Atlas affichent en effet une cohésion collective remarquable, portée par une qualité de distribution supérieure et une rigueur tactique qui figurent parmi les meilleures du tournoi. En face, la Seleção compense grâce à un potentiel offensif individuel exceptionnel, incarné notamment par Vinícius Júnior, capables de faire basculer une rencontre sur une seule action. Si certains voient encore les Brésiliens au-dessus de par le statut, le choc est bien plus équilibré que d’autres peuvent le penser.

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Les algorithmes d’AVISIA, déjà remarqués pour plusieurs prédictions majeures dans le football international ces dernières années, identifient un affrontement extrêmement serré où les détails feront la différence. Le duel annoncé entre Vinícius Júnior et Achraf Hakimi apparaît notamment comme l’une des clés tactiques du match. D’un côté, l’explosivité du Brésilien, notée parmi les plus élevées du monde en percussion. De l’autre, la qualité de relance et l’activité offensive du capitaine marocain. Si le Maroc possède les armes collectives pour rivaliser avec le quintuple champion du monde, les modèles accordent finalement un très léger ascendant aux hommes de Carlo Ancelotti grâce à la capacité de leurs individualités offensives à convertir les temps forts. Verdict attendu sur la pelouse, dans ce qui s’annonce déjà comme l’un des chocs les plus indécis de cette phase de groupes.