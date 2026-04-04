Lens : Odsonne Edouard est furieux après le fiasco à Lille
La lourde défaite du RC Lens dans le derby face au LOSC (3-0), lors de la 28e journée de Ligue 1, a laissé des traces dans le camp lensois. Dominés au Stade Pierre-Mauroy, les Sang et Or ont subi la loi de leurs voisins dans une rencontre à sens unique. Après la rencontre, l’attaquant lensois Odsonne Édouard s’est arrêté au micro de Ligue 1+ pour revenir sur cette soirée compliquée et la prestation de son équipe.
Très lucide, l’ancien international Espoirs français n’a pas cherché d’excuses après la rencontre et a reconnu la supériorité lilloise dans ce derby. « Très compliqué. On est déçus de la défaite pour nos fans. On s’est fait marcher dessus. On a payé un prix fort. On va relever la tête. On a des échéances importantes qui arrivent. On va se remettre au travail. L’ambition reste intacte. On est passé à côté, on va relever la tête ». Lens devra rapidement réagir pour rester dans la course en tête du championnat.
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