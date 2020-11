Manchester City : la situation d'Eric Garcia devient intenable

Le feuilleton Eric Garcia est encore loin d'écrire son dernier chapitre. Toujours en fin de contrat en juin prochain à Manchester City, toujours dans le viseur du Barça, qui n'a pas les moyens de le recruter en janvier, le défenseur central de 19 ans est encore dans l'impasse. Même l'intérêt récent du Real Madrid ne devrait pas faire bouger les lignes. Sauf que cela commence à lui peser comme le raconte Sport ce dimanche et cela n'arrange en réalité pas grande monde.

Ces dix derniers jours ont donné lieu à de nouvelles négociations entre l'écurie blaugrana et celle des Citizens. Tout le monde est resté campé sur ses positions. Le club anglais veut bien lâcher le joueur cet hiver histoire de récupérer un certaine somme d'argent mais ne souhaite pas négocier sous les 15 M€, qu'ils soient fixes ou sous forme de bonus. Alors que les seuls Lenglet, Piqué et Araújo sont disponibles, Umtiti ne faisant plus partie des plans, le Barça a toujours besoin d'un défenseur central.

Eric Garcia n'est pas heureux

Avec l'échéance d'une fin de contrat approchant, le club catalan se refuse à aligner ne serait-ce que 12 M€ pour Garcia. Sa situation financière ne lui permet pas de lâcher une telle somme. Une solution apparaît de plus en plus crédible aux yeux des dirigeants : faire venir un défenseur en prêt pour six mois à un coût le plus bas possible, tout en négociant la venue de l'Espagnol, ancien de la Masia rappelons-le, pour la saison prochaine. D'après Sport, les Culés veulent le persuader de venir moyennant une petite prime à la signature, pour se rattraper sur des bonus les années suivantes.

Au-delà de la dépense d'énergie, de temps et la frustration que ces négociations ratées peuvent engendrer, c'est maintenant l'international (2 sélections) qui vit mal cette situation. Très peu utilisé par Pep Guardiola (2 titularisations en Premier League, une en Ligue des Champions et en League Cup), Garcia est mis sous pression par City pour prolonger. Le club anglais lui fait payer son désir de transfert vers la Catalogne l'été dernier et son refus de signer un nouveau contrat. Résultat, on se retrouve dans une situation inextricable où le club anglais décide de punir un de ses propres joueurs, qui a maintenant le spleen, alors que pendant ce temps-là, le Barça le veut. Dans cette histoire, tout le monde est perdant.