L'OM l'a emporté dans un match totalement fou contre Montpellier. Menés deux buts à zéro à la pause, les Marseillais ont renversé la vapeur pour l'emporter sur le score de trois buts à deux. Lors du troisième but et juste avant l'interruption du match par l'arbitre central pour jet de projectiles, on a vu Leonardo Balerdi très énervé après les supporters. L'Argentin raconte.