Arsenal : ça bouge déjà beaucoup pour Alexandre Lacazette

Alexandre Lacazette a retrouvé le chemin des filets contre Wolverhampton samedi, après une série de cinq rencontres sans marquer. Un but qui a fait du bien à l'international français, âgé de 29 ans, dont la situation commence à interpeller outre-Manche. Sous contrat jusqu'en 2022 avec Arsenal, l'ancien Lyonnais n'a visiblement pas encore donné envie à son club de le prolonger.

« Nous devons parler avec Alexandre à propos de la suite, connaître ses envies, ses sensations. Alors, on verra. Mais, ce n'est pas le moment de trop parler des situations contractuelles. Nous avons encore beaucoup du temps et nous le ferons le moment venu », expliquait ainsi récemment Mikel Arteta. Concentré sur la prolongation de contrat de Pierre-Emerick Aubameyang, dont le contrat s'achève dans un an seulement, Arsenal prend donc un risque avec l'attaquant français.

La Juve et l'Atlético en pole

Surtout, le cas Lacazette a alerté des clubs européens de premier plan. Comme le révèle L'Equipe, trois formations ont même entamé des discussions avec l'entourage du joueur. Il s'agit de l'Inter Milan, de la Juventus Turin et de l'Atlético de Madrid. Clairement, ces trois-là veulent recruter le Français, auteur de 10 buts toutes compétitions confondues cette saison (8 en Premier League), soit sa plus mauvaise saison depuis 2013-2014.

La Juventus et l'Atlético auraient un peu d'avance sur l'Inter. Et ils auraient déjà proposé aux Gunners d'intégrer un joueur dans le deal. Peut-être Thomas Partey côté Atlético, alors que le milieu ghanéen intéresserait Arsenal. Pour l'instant, Arsenal a refroidi les ardeurs, souhaitant se concentrer sur la fin de saison et une hypothétique qualification pour une Coupe d'Europe la saison prochaine.