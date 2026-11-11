Les terribles confidences du sélectionneur danois sur Andreas Christensen

Défenseur central du FC Barcelone, le Danois Andreas Christensen (30 ans) a disputé 8 matches cette saison. Toujours sujet aux blessures, l’ancien de Chelsea a notamment manqué 7 matches entre la dernière trêve internationale et ce week-end avec la victoire 2-1 contre l’Atlético de Madrid. Seulement de retour sur les terrains, il ne se rendra pas avec le Danemark pour la trêve internationale de novembre.

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Alors que les Danois affronteront le Portugal (14 novembre) et la Norvège (17 novembre), le sélectionneur Brian Remer s’est exprimé sur l’impuissance de son joueur par rapport à sa situation physique : «il adore l’équipe nationale danoise. Hier soir, il était en larmes au téléphone, tellement il est frustré et bouleversé par cette situation. Il estimait ne pas être prêt et a donc dû déclarer forfait. Compte tenu de sa condition physique actuelle, il ne se sent pas apte à disputer des matchs internationaux. Même s’il pouvait être disponible sur le banc et jouer cinq minutes, le chemin est encore long avant qu’il puisse jouer 90 minutes et être compétitif au plus haut niveau.» De quoi rester encore très vigilant sur son cas.