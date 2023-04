Le Bayern Munich prépare un coup de poker à 150 M€ avec Sadio Mané

La suite après cette publicité

Sadio Mané ne s’attendait certainement pas à ça. Titulaire indiscutable et véritable star au sein du Liverpool de Jürgen Klopp, le Sénégalais était considéré comme l’un des meilleurs joueurs à son poste. Un élément doué sur le terrain et doté d’une belle image en dehors. Pour toutes ces raisons et bien d’autres, le Bayern Munich est allé le chercher l’été dernier alors qu’il ne lui restait plus qu’une année de contrat. Ce qui n’a pas empêché les Bavarois de mettre 41 millions d’euros sur la table pour convaincre les Reds. Ils ont également promis un salaire en or à Mané, ravi d’aller découvrir une nouvelle ligue.

Mané est isolé

Neuf mois plus tard, le Sénégalais n’a plus vraiment le sourire. Après un début de saison plus que correct, il s’est blessé et a manqué le Mondial au Qatar. De retour à la compétition, il a très souvent pris place sur le banc avec Julian Nagelsmann. Son remplaçant, Thomas Tuchel, ne l’a pas vraiment remis sur de bons rails. Moins utilisé et moins performant, Sadio Mané a fini par perdre son sang froid. C’était le 11 avril dernier lors de la défaite face à Manchester City en 1/4 de finale de la Champions League (3-0).

À lire

Bayern Munich : l’affaire Sadio Mané scandalise le Sénégal

Entré en jeu, il s’était pris le bec avec Leroy Sané sur le terrain. Puis, une fois dans les vestiaires, il avait frappé son coéquipier. Il n’avait pas apprécié sa façon de lui parler. Les deux hommes avaient été séparés par leurs coéquipiers, choqués par cette violence physique. Tuchel et le Bayern Munich avaient sévi en lui infligeant une amende de 350 000 euros. Il avait aussi été suspendu une rencontre. Si les Bavarois ont ensuite indiqué que tout avait été réglé, cela n’est pas vraiment le cas. Sky Germany a indiqué que Mané vivait un enfer dans le vestiaire allemand, où il est très isolé depuis sa brouille avec Sané.

La suite après cette publicité

Une porte de sortie qui arrange tout le monde

Seule, la recrue estivale doit aussi composer avec les rumeurs entourant son avenir. Depuis plusieurs jours, les médias allemands assurent que les Munichois souhaitent trouver une solution pour se séparer de Sadio Mané. Un joueur qui n’entre pas dans les plans de Tuchel. Rapidement, la presse anglaise avait évoqué un possible come back à Liverpool. Mais le footballeur de 31 ans ne veut pas y retourner. Ce n’est pas non plus d’actualité du côté des Reds. Ce lundi, Sky Germany révèle que le nom du joueur a été cité dans des discussions avec un nouveau club.

En effet, la publication allemande dévoile que les pensionnaires de l’Allianz Arena ont échangé avec Naples au sujet de Sadio Mané. Cela a eu lieu pendant les discussions concernant Victor Osimhen, que les Bavarois veulent recruter. Mais il y a de la concurrence, notamment en Angleterre, pour le buteur dont le prix est fixé à 150 millions d’euros. Pour faire baisser ce montant jugé trop élevé, inclure Sadio Mané dans l’opération a été glissé par les différents interlocuteurs. Toutefois, Sky Germany explique que son salaire peut poser problème au Napoli. Mais l’idée a été soumise et les deux parties y réfléchissent. Il reste à savoir quelle sera la position de Sadio Mané.