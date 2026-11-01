Équipe de France : les blessures vont bouleverser la liste de Zinédine Zidane

L’apprentissage du métier de sélectionneur commence aussi par là pour Zinédine Zidane. Comme en septembre lorsqu’il avait dû faire avec les absences de William Saliba, Aurélien Tchouameni, puis un peu plus tard d’Ibrahima Konaté (remplacé par Leny Yoro), l’ancien meneur de jeu devrait être confronté à un nouveau casse-tête au moment de constituer sa nouvelle liste, qu’il dévoilera ce vendredi. En défense centrale, toujours pas de William Saliba, indisponible pour encore plusieurs semaines, ni de Maxence Lacroix, victime d’une déchirure aux ischio-jambiers et peut-être absent jusqu’à la fin de l’année.

La suite après cette publicité

Trois places semblent réservées à Dayot Upamecano, Jérémy Jacquet et à Ibrahima Konaté. Pour le dernier strapontin, on peut donc imaginer une lutte entre Leny Yoro, moins performant avec Manchester United mais intéressant le mois dernier chez les Bleus, Lucas Hernandez, convaincant sur ses dernières sorties avec le PSG, ou pourquoi pas Wesley Fofana, auteur d’une belle prestation face à Manchester United ce week-end. À droite, Jules Koundé reste incertain après avoir manqué les chocs du Barça face au Real Madrid et au PSG à cause d’une entorse à la cheville. On pourrait donc revoir Pierre Kalulu à ce poste. Pour la deuxième place, pas évident d’établir une hiérarchie. Malo Gusto ne joue pas à Chelsea, Jonathan Clauss (34 ans) revit à Nice mais ne répond tellement aux critères de Zinédine Zidane, soucieux de préparer l’avenir. Quant à Benjamin Pavard, il est blessé. Andy Diouf pourrait occuper ce poste mais Zidane avait insisté sur son souhait de le voir à gauche lors du premier rassemblement.

Dembélé et Olise absents ?

Quid du milieu de terrain ? Manu Koné ne devrait pas être rétabli après sa blessure à la cuisse mais Zinédine Zidane pourra en revanche compter sur les retours d’Aurélien Tchouameni, de Warren Zaïre-Emery et d’Adrien Rabiot, buteur avec l’AC Milan samedi dans le derby face à l’Inter (3-1). Il est fort probable qu’Eduardo Camavinga et Lucas Da Cunha soient reconduits. Rayan Cherki avait également été intégré dans les milieux de terrain le mois dernier, ce qui laisse peu de place à des surprises dans ce secteur.

La suite après cette publicité

On sait que le sélectionneur n’est pas en reste sur les postes offensifs, mais il pourrait tout de même abattre quelques cartes inattendues après avoir convoqué Estéban Lepaul le mois dernier. Ousmane Dembélé est forfait, Michael Olise est incertain après être sorti sur blessure contre Dortmund samedi, et Estéban Lepaul est touché à la cheville gauche. Une situation favorable à Marcus Thuram, en forme avec l’Inter Milan ? C’est une possibilité selon Téléfoot. Le très attendu Éli-Junior Kroupi pourrait, lui, encore patienter après plusieurs mois d’absence. L’attaquant de Bournemouth a tout de même été passeur décisif en 22 minutes ce week-end face à Leeds.