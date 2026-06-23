Coupe du Monde 2026 : la Norvège et Erling Haaland poussent le Sénégal au bord du précipice !

Orageuse, la deuxième journée de la Coupe du Monde 2026 nous a offert une rencontre à rallonge dans le groupe I entre la France et l’Irak (3-0). Dans l’autre match du groupe, on avait le droit à un sacré choc entre la Norvège et le Sénégal. Victorieuse 4-1 de l’Irak, la Norvège arrivait avec son armada. Si on retrouvait des cadres comme Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Sander Berge et Fredrik Aursnes, le quatuor offensif faisait rêver avec Martin Ødegaard, Antonio Nusa et Alexander Sørloth autour de la star Erling Haaland. En face, le Sénégal voulait rebondir après sa défaite 3-1 contre la France et s’articulait avec Pape Gueye, Idrissa Gana Gueye et Lamine Camara dans l’entrejeu. Devant, Nicolas Jackson était épaulé par Ismaïla Sarr et Sadio Mané.

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Et cela débutait fort sous l’impulsion des Norvégiens. Sur un corner côté gauche botté par Julian Ryerson, Kristoffer Ajer surgissait au premier poteau, mais sa tête était repoussée des pieds par Edouard Mendy devant sa ligne (3e). Surpris, le Sénégal réagissait et les débats se rééquilibraient. Les Norvégiens perdaient d’ailleurs Julian Ryerson sorti sur blessure au profit de Marcus Pedersen (13e). Multipliant les initiatives autour du but d’Ørjan Nyland, les Sénégalais étaient toutefois trop brouillons. La Norvège au contraire avait de vraies possibilités. Sur un renversement d’Antonio Nusa, Erling Haaland remettait de la tête dans la surface pour Martin Ødegaard. Ce dernier contrôlait et tombait sur Edouard Mendy (37e).

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Erling Haaland a assommé le Sénégal

Frustrée, la Norvège allait toutefois forcer son destin. Sur une mauvaise relance de Kalidou Koulibaly, l’entrant Marcus Pedersen entrait sur la droite de la surface et allait conclure en profitant d’une main peu ferme d’Edouard Mendy (1-0, 43e). En tête, la Norvège aurait pu doubler la marque sur deux occasions d’Erling Haaland qui touchait le poteau (45e +4) avant de voir sa tête quelques secondes plus tard être repoussée par Edouard Mendy (45e +4). Au retour des vestiaires, cela repartait très fort. En contre, Martin Ødegaard décalé sur la gauche de la surface Erling Haaland qui allait nettoyer la lucarne droite sénégalaise (2-0, 48e). Au bord du précipice, le Sénégal haussait le ton.

Nicolas Jackson voyait sa tête être captée par Ørjan Nyland (51e), mais derrière Idrissa Gana Gueye trouvait Sadio Mané devant la surface norvégienne. Sa remise pour Ismaïla Sarr amenait la réduction du score (2-1, 53e). Mais alors qu’on pouvait imaginer un retour des Sénégalais, la Norvège enfonçait le clou. Suite à un centre de Marcus Pedersen, Erling Haaland et Antonio Nusa se gênaient au point de penalty. Kalidou Koulibaly manquait son dégagement et Patrick Berg remettait dans la boite pour Erling Haaland qui voyait double (3-1, 58e). Malgré une volonté de revenir dans le match et la réduction du score d’Ismaïla Sarr (90e +3), le Sénégal s’incline 3-2 et jouera son destin ce vendredi contre l’Irak. La Norvège se qualifie et recolle à la tête du groupe I juste derrière la France à la différence de but (+5 pour l’équipe de Didier Deschamps contre +4).