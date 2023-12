Atlético : les supporters ne veulent pas de João Félix

N’ayant plus le statut d’attaquant-vedette l’an passé à l’Atlético de Madrid, qui l’a prêté à Chelsea en deuxième partie de saison, l’attaquant portugais João Félix semble s’éclater au FC Barcelone, son point de chute pour cet exercice. Avec 5 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues, le joueur de 24 ans est devenu l’un des chouchous des supporters catalans. Il a même démontré son amour pour le maillot blaugrana à de nombreuses reprises, et notamment après son but face aux Colchoneros le week-end dernier à Montjuïc (1-0). Néanmoins, ce statut n’est pas vraiment le même du côté de la capitale, loin de là…

À en croire Sport, le porte-parole de l’Union Internationale des Peñas de l’Atlético, Alberto García, a clairement fait comprendre à l’international portugais (35 sélections, 7 buts) qu’il n’était plus le bienvenu chez les pensionnaires du Civitas Metropolitano au micro de la Cadena COPE. «Il s’avère qu’il est fan du Barça depuis son enfance et qu’il célèbre les buts comme s’il s’agissait d’un titre. C’était son deuxième but en Liga, ce n’est pas comme s’il faisait une grande saison. C’est ingrat et irrespectueux envers une base de supporters qui a été la sienne et qui l’a bien traité. Il a généré une atmosphère hostile au Metropolitano et nous ne voulons plus le voir avec le maillot de l’Atlético de Madrid. Il ne le mérite pas et n’a pas compris ce club ni ces supporters.» Le message est passé.