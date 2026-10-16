La FFF débloque 2,2 millions d’euros pour aider les clubs amateurs face à la hausse du carburant

Bonne nouvelle pour les clubs amateurs français. Face à la flambée des prix du carburant, la Fédération française de football (FFF) a décidé de débloquer une enveloppe de 2,2 millions d’euros pour soutenir les quelque 12 000 clubs amateurs du pays. Une mesure annoncée jeudi par son président Philippe Diallo, à l’issue d’un comité exécutif. « Les prix à la pompe dépassent parfois les 2,50 euros et peuvent poser des problèmes à nos clubs en termes de déplacements, parce qu’on organise près d’un million de matchs par an », a-t-il expliqué, évoquant notamment les trajets effectués par les parents et les minibus des équipes. Cette aide sera directement versée sur les comptes des clubs, avec des montants adaptés à leur taille. Selon le directeur général Jean-François Vilotte, les structures comptant moins de 100 licenciés toucheront 100 euros, tandis que les plus importantes pourront recevoir jusqu’à 500 euros.

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Cette annonce intervient alors que la FFF retrouve une situation financière plus favorable. Philippe Diallo a également dévoilé les premiers résultats de l’exercice 2025-2026, qui affichent pour la première fois des recettes supérieures à 300 millions d’euros, accompagnées d’un bénéfice net dépassant légèrement les 4 millions d’euros. Une amélioration notable après les pertes de plus de 8 millions enregistrées la saison précédente, notamment en raison du soutien apporté au football professionnel, fragilisé par la crise des droits télévisés. Cette progression, estimée à plus de 12 millions d’euros de recettes supplémentaires, s’explique principalement par le renouvellement du contrat avec l’équipementier et la signature de six nouveaux partenariats commerciaux. Des résultats qui seront officiellement présentés lors de la prochaine assemblée fédérale, en décembre.