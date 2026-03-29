Coupe du Monde 2026 : les États-Unis prédisent déjà un fiasco pour Mauricio Pochettino !

Les Etats-Unis ont vécu une soirée catastrophique face à la Belgique (2-5). Samedi, à Atlanta, tout avait pourtant bien commencé pour l’USMNT, avec une première période prometteuse ponctuée par un but de Weston McKennie sur corner. Mais après la pause, tout s’est effondré : quatre buts encaissés en une vingtaine de minutes ont mis en lumière la fragilité défensive et l’incapacité à maintenir l’intensité. De quoi sérieusement inquiéter, alors que le pays américain attendait depuis longtemps à faire bonne impression avant son Mondial 2026.

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La presse américaine n’a d’ailleurs pas caché sa déception après les trois victoires de suite contre l’Australie, le Paraguay et l’Uruguay fin 2025. The Athletic parle d’un vrai flop pré-Mondial, quand CBS Sports évoque une «performance moche à regarder» révélant de «tristes vérités» sur le niveau de jeu, tandis que Fox Sports souligne que ce résultat, bien que sévère, expose les écarts persistants avec les nations européennes de haut niveau. «L’équipe nationale masculine des États-Unis a impressionné en début de match contre la Belgique. Puis tout s’est effondré lorsque les États-Unis ont encaissé quatre buts consécutifs devant 66 867 supporters».

Les Américains de la Ligue 1 pointés du doigt

Individuellement, ESPN a été assez sévère, en particulier avec les joueurs de Ligue 1 : Timothy Weah est le joueur le moins bien noté (2), en raison de son placement défensif. Le milieu de terrain de l’OL, Tanner Tessmann, n’a également pas été épargné : «s’il s’est créé quelques occasions décisives, il s’est aussi montré discret au cœur de l’équipe. L’équipe nationale avait besoin d’un joueur plus présent à son poste». Seuls Antonee Robinson et Weston McKennie ont sauvé l’honneur, mais la défense inquiète.

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Mauricio Pochettino est également dans la ligne de mire. Incapable d’apporter des ajustements efficaces ou de maintenir la cohésion lorsque la Belgique a accéléré, l’Argentin a vu son équipe sombrer. Après le match, l’ex-Parisien a déclaré : «bien sûr, le 5-2 est difficile à accepter, c’est douloureux. Mais parfois, ressentir la douleur est bon. Nous n’avons pas montré assez d’agressivité. Mais si cela doit arriver maintenant, c’est mieux ainsi, car nous savons à quoi nous attendre lors du prochain match, voire des suivants». Avant d’affronter le Portugal mardi, Pochettino doit trouver des réponses rapides sur la solidité défensive et la capacité à tenir 90 minutes afin de lever les doutes pour le Mondial 2026.