Dortmund-PSG : la sortie marquante de Lucien Favre sur Kylian Mbappé

L’ultime journée de la phase de poules de la Ligue des champions nous réserve plusieurs affiches palpitantes, dont celle entre le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain, ce mercredi soir (21h00). En déplacement au Signal Iduna Park, le PSG vise les trois points pour sécuriser son avenir européen et éviter une nouvelle désillusion. Passé par le banc des Marsupiaux entre 2018 et 2020, période au cours de laquelle il avait croisé la route du club de la capitale au stade des huitièmes de finale de la C1, Lucien Favre a livré son pronostic sur ce choc du groupe F dans les colonnes du Parisien.

À ce titre, le technicien helvète estime que Kylian Mbappé sera la clef qui déterminera le sort de la rencontre. «Tout dépendra de la position de Kylian Mbappé. Le Borussia Dortmund a de gros problèmes sur les côtés, et notamment le droit donc s’il joue là, il peut faire mal. Mbappé est toujours important. Il peut être dangereux partout, avec sa vitesse extraordinaire pour faire la différence en un-contre-un… J’aime bien son rôle de faux avant-centre. Pour l’autre équipe, c’est un problème : est-ce que le défenseur central doit défendre plus bas ou le marquer ? Si les arrières centraux vont le chercher, cela va créer des espaces derrière eux», a lâché l’ex-coach de l’OGC Nice avant de poursuivre : «Le problème, c’est que Mbappé n’est pas habitué à jouer comme ça, on le voit sur le terrain. Il peut jouer partout, mais il faut qu’il prenne l’habitude, qu’il trouve des automatismes. Et puis, est-ce que le PSG aura sur les côtés de la vitesse pour le remplacer, lui comme Dembélé ?»