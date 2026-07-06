Coupe du Monde 2026 : la Fédération Suisse cartonne aussi la FIFA au sujet de Balogun !

Par le biais d’un communiqué, publié ce lundi soir, la Fédération Suisse de football s’est, à son tour, indignée de la décision prise par la FIFA d’annuler le carton rouge de Folarin Balogun. «La décision dans l’affaire Balogun est incompréhensible pour l’Association Suisse de Football (ASF), quelle que soit la manière dont elle a été prise. Jusqu’à présent, le principe était clair : tout joueur expulsé était automatiquement suspendu pour le match suivant», a tout d’abord indiqué l’instance helvète.

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Et d’ajouter : «cette règle s’appliquait de la même manière à tous et garantissait la clarté ainsi que la cohérence. Cette décision soulève des questions et crée de l’incertitude, en particulier concernant l’autorité des décisions des arbitres, surtout lorsque l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) est impliquée. La crédibilité de la compétition repose sur des règles claires, appliquées de manière cohérente». Ambiance…