Mercato : le PSG a pris des renseignements sur un gardien pour concurrencer Safonov

Le poste de gardien est probablement la position qui génère le plus de doutes et d’incertitudes du côté du Paris Saint-Germain. Si Matvey Safonov s’est emparé de la place de titulaire devant Lucas Chevalier au cours de la saison dernière, le portier russe ne convainc pas totalement. Et ce malgré les nombreuses déclarations de Luis Enrique pour l’encenser. « Il s’est adapté à ce que nous cherchons dans le football moderne. Une équipe comme la nôtre a besoin d’un gardien qui joue tout le temps en relation avec la ligne défensive. Il est encore en train de s’améliorer. C’est un gardien courageux. Il fait tout ce que nous voulons qu’il fasse. Je suis très content de lui », confiait par exemple l’Espagnol fin octobre.

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Pour beaucoup de supporters, le gardien russe n’est pas forcément un top gardien, ou du moins un gardien du niveau d’un club double champion d’Europe. Sa prestation face au FC Barcelone plus tôt cette saison avait ainsi été pointée du doigt, malgré la victoire 4-2 des Parisiens. Si les dernières informations expliquaient que le Paris Saint-Germain n’avait pas forcément prévu de recruter à ce poste cet hiver, la donne aurait changé.

Le PSG est déjà venu aux nouvelles

Comme l’indique Sport Bild, le Paris Saint-Germain est très intéressé par Gregor Kobel (28 ans), le portier suisse du Borussia Dortmund. Effectivement, le champion d’Europe aurait même pris des informations à plusieurs reprises auprès du joueur et de son entourage dernièrement. Et ce alors que l’écurie allemande et le gardien de la sélection suisse négocient actuellement une prolongation du bail qui les lie jusqu’en 2028. Arrivé du côté de la Ruhr en provenance de Stuttgart pour 15 millions d’euros en 2021, Kobel s’est clairement imposé comme un des meilleurs gardiens du championnat allemand.

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Le PSG doit-il recruter un gardien cet hiver ? Oui, en priorité Uniquement en cas de bonne opportunité Non, pas la peine Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Celui qui compte 30 sélections avec la Suisse a une valeur marchande estimée à 40 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, et forcément, plus on s’approche de la fin de son contrat, plus le montant d’un potentiel transfert diminuera. Le média allemand explique qu’une réunion entre Dortmund et le clan du joueur est prévue pour sérieusement conclure les négociations pour une prolongation, et pour l’instant, Kobel est plutôt intéressé par l’idée de rempiler avec le BVB. Mais le PSG a évidemment des arguments pour le faire flancher…