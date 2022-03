JT Foot Mercato : l'Olympique Lyonnais craint un exode massif

La suite après cette publicité

L'OL en panique

Mal embarqué en Ligue 1 cette saison, l'Olympique Lyonnais va tout miser sur la Ligue Europa, mais le club rhodanien va aussi avoir du boulot en coulisse car ses meilleurs éléments sont sollicités de toutes parts ! On commence par Rayan Cherki, actuellement blessé, le jeune milieu offensif voit sa prolongation de contrat être mise en suspend. Selon nos informations, pour l'instant, ça n'avance pas mais son entourage assure que les discussions reprendront à son retour de blessure. Pour Maxence Caqueret, c'est un peu différent. Les deux parties ont bon espoir d'arriver à un accord alors que le milieu de terrain est sous contrat jusqu'en 2023. Le joueur réclame 300 000€ par mois pour prolonger alors que pour le moment, l'OL n'en propose que 200. Un autre élément important de l'effectif des Gones pourrait voir un cador européen s'intéresser à lui. II s'agit de Manchester United qui souhaiterait s'attacher les services de Moussa Dembélé. Selon nos informations, le club anglais va le superviser dans les prochaines semaines et pourrait passer à l'action cet été. Enfin, dernier dossier chaud, celui de Lucas Paquetá. Depuis le départ de Juninho, le Brésilien semble avoir perdu de sa superbe. Mais cela n'empêche pas les plus grands clubs européens, dont le PSG, de suivre avec attention ses prestations et pourquoi pas l'attirer cet été.

Deschamps appelle deux nouveaux

2022 est l'année des surprises et Didier Deschamps nous en a réservé quelques-unes avec les révélations de cette saison. Il était réclamé depuis des mois grâce à ses performances, et bien à 29 ans, Jonathan Clauss va découvrir l'équipe de France. Régulier avec le RC Lens, le latéral droit à un vrai coup à jouer à quelques mois de la Coupe du Monde. Première convocation également pour Christopher Nkunku, dont nous vous avons raconté l'incroyable ascension il y a quelques semaines. Auteur d'une saison remarquable avec le RB Leipzig, il compte 26 buts et 12 passes décisives en 38 matchs, l'ancien Parisien marche sur l'eau cette année.

Nasser Al-Khelaïfi va rester à la tête du PSG

Pour la première fois depuis sa nomination en 2011, les supporters du PSG ont réclamé la tête de Nasser Al-Khelaïfi. Si Leonardo et Mauricio Pochettino sont plus que jamais sur la sellette, Al-Khelaïfi ne devrait pas être inquiété. Le Parisien affirme en effet que le Qatarien restera en place. «Il n’y a aucune menace sur son avenir», «il est indéboulonnable sauf gros souci de santé», annoncent plusieurs sources de Doha. Les hautes sphères du Qatar lui maintiennent leur confiance.