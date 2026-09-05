FIFA : Infantino ignore les questions sur son avenir

Gianni Infantino entretient le flou autour de son avenir à la tête de la FIFA. Présent à Katowice, en Pologne, pour le coup d’envoi de la Coupe du monde féminine des moins de 20 ans, le président de l’instance internationale a refusé de dire s’il avait envisagé de démissionner ou s’il comptait se représenter lors de la prochaine élection. Après avoir longuement évoqué la compétition et les missions de la FIFA, le dirigeant a préféré repousser les questions concernant sa situation personnelle. « Pour le reste, il y aura beaucoup à dire, mais il y aura le bon endroit et le bon moment pour le dire. Ce n’est pas aujourd’hui, ce n’est pas ici », a-t-il déclaré devant les médias, sans donner davantage d’indications sur ses intentions.

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Infantino a préféré recentrer son discours sur le développement du football à travers le monde. « C’est à propos de donner des opportunités, des chances aux équipes, aux joueurs, aux talents du monde entier », a expliqué le président de la FIFA, mettant notamment en avant l’augmentation du nombre de participants aux compétitions internationales. « Ici et aujourd’hui, nous apprécions le football. Nous continuons à travailler à la FIFA, bien sûr, pour donner à chaque coin du monde une chance, une opportunité, une dignité, pour trouver des façons et des moyens pour qu’ils deviennent meilleurs, pour participer et pour célébrer le football », a-t-il poursuivi. Un long développement sur les ambitions de la FIFA, mais aucune réponse sur son propre avenir.