Diego Simeone rend à son tour hommage à Jürgen Klopp

La communauté mondialisée du ballon rond rend hommage à Jürgen Klopp. Après neuf ans de bons et loyaux services rendus, l’entraîneur allemand a officialisé ce vendredi son départ de Liverpool à l’issue de la saison. Une annonce qui a suscité son lot de réactions, notamment chez ses confrères. Après Pep Guardiola ou encore Luis Enrique, Diego Simeone lui a aussi rendu hommage ce samedi en conférence de presse.

«Il est difficile d’expliquer ce qu’il peut ressentir, son choix est compréhensible et respectable, a salué l’Argentin. C’est un grand entraîneur, qui a fait un excellent travail à Liverpool, et qui a encore une fois reconstruit une équipe cette saison. En championnat, il se porte très bien. Ca prouve que le travail n’est pas simple, qu’il fatigue, qu’il stresse, et qu’il donne le vertige. C’est l’un des hommes de ce sport et ces dernières années, il a montré à quel point il était un grand entraîneur.»