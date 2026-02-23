AS Roma : Paulo Dybala discute avec Boca Juniors

L’Argentin de 32 ans, Paulo Dybala, pourrait quitter l’Italie et la Roma cet été. En effet, selon Marca, Paulo Dybala est en contact direct avec Boca Juniors pour un transfert définitif en juin prochain. De son côté, la Louve évalue déjà une proposition de renouvellement à la baisse. Cette saison, le Champion du Monde 2022 est en dans le dur avec seulement 3 petits buts en 22 matchs disputés toutes compétitions confondues et n’entre plus totalement dans les plans de Gian Piero Gasperini.

Il avait quitté la Juventus à l’été 2022 pour rejoindre les Giallorossi, mais depuis 2 ans son rendement est bien moindre : uniquement 8 buts et 4 passes décisives l’an passé en 36 rencontres disputés. En cas de départ pour le mythique club argentin où évoluent actuellement Edinson Cavani et Leandro Paredes, Paulo Dybala retrouverait, près de 15 ans plus tard, son pays natal.