Coupe du Monde 2026 : programme TV et horaire du samedi 11 juilllet

La première affiche des demi-finales de la Coupe du monde 2026 est déjà connue avec la qualification de l’équipe de France, victorieuse du Maroc (2-0). Les Bleus affronteront l’Espagne, qui s’est qualifiée sur le fil contre la Belgique (2-1). Il restera maintenant à complèter l’autre partie du tableau, avec quatre prétendants : la Norvège, l’Angleterre, l’Argentine et la Suisse.

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Le choc de la soirée opposera justement la Norvège à l’Angleterre à 23h (heure française), une rencontre diffusée sur beIN SPORTS 1 et M6. Les Three Lions tenteront de poursuivre leur parcours après leur succès héroïque contre le Mexique, tandis que les Norvégiens, tombeurs du Brésil, rêvent de rejoindre le dernier carré. Dans la nuit, à 3h du matin, l’Argentine défiera la Suisse sur beIN SPORTS 1 pour le dernier quart de finale de cette Coupe du monde.

samedi 11 juillet