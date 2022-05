Plusieurs cadors européens prêts à doubler l'OM pour William Saliba

La suite après cette publicité

L'avenir de William Saliba devrait vraisemblablement se faire loin de Marseille. Surprenant cette saison sous le maillot phocéen, l'international français a ébloui Mikel Arteta, désireux de le faire revenir de prêt, alors que l'OM rêve de le conserver. Cependant, d'après les informations de L'Équipe, Arsenal souhaite également le prolonger alors que son contrat court jusqu'en 2024.

De plus, plusieurs clubs étrangers se seraient aussi positionnés et pourraient mettre le prix pour faire changer d'avis les Gunners. L'Atlético de Madrid, Leicester, Naples et Newcastle ont pris des renseignements sur la situation du défenseur central. Le dossier Saliba pourrait donc être très agité cet été, alors que le Mondial 2022 approche et que la concurrence à son poste chez les Bleus est immense.