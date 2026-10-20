Ligue des Champions, PSG : comment Lucas Hernandez a mis Lamine Yamal dans sa poche

On lui promettait l’enfer. Il a finalement fait vivre un véritable cauchemar à Lamine Yamal. Très attendu ce mardi soir face au FC Barcelone, Lucas Hernandez a répondu de la plus belle des manières aux nombreuses interrogations qui entouraient son niveau. Avec le forfait de Nuno Mendes et les difficultés rencontrées par Lucas Digne depuis le début de saison, beaucoup imaginaient déjà le défenseur espagnol martyriser le couloir gauche parisien. Mais c’était oublier un peu vite le pedigree de l’international français. Champion du monde en 2018, passé par l’Atlético de Madrid et le Bayern Munich avant de rejoindre le PSG, Hernandez n’a pas construit sa carrière au plus haut niveau par hasard. Et face à l’un des meilleurs joueurs de la planète, il a rappelé à tout le monde pourquoi il restait un défenseur de très grande classe. Cinq tacles réussis, six duels remportés, une activité de tous les instants et même un but inscrit d’une tête rageuse : une prestation XXL qui lui a valu d’être élu homme du match par notre rédaction.

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Solide dans le duel

Car au-delà des statistiques, c’est surtout la manière dont Lucas Hernandez a abordé son duel avec Lamine Yamal qui a impressionné. Dès les premières minutes, le Français a annoncé la couleur en allant au contact de son adversaire, sans jamais lui laisser le temps de s’installer dans la rencontre. Agressif, intense, mais toujours propre dans ses interventions, il a constamment cherché à perturber le Barcelonais. Fidèle à son tempérament, Hernandez n’a pas non plus hésité à jouer avec les nerfs de son vis-à-vis. Les deux hommes ont échangé quelques mots doux, des provocations et même des tirages de langue au fil de leur confrontation. Une bataille aussi psychologique que physique, dans laquelle le Parisien a largement pris le dessus. Là où Lamine Yamal semblait parfois évoluer sur un rythme de croisière, comme lors d’une rencontre tranquille de Liga, Lucas Hernandez avait parfaitement intégré les exigences d’un choc de Ligue des Champions. Résultat : l’ailier espagnol, habituellement si insaisissable, a été neutralisé pendant la totalité de leur face-à-face.

Une performance qui n’a évidemment pas échappé à Luis Enrique. Après la rencontre, l’entraîneur parisien a tenu à saluer le travail remarquable de son défenseur, aussi précieux derrière que décisif devant. « C’est évident : on a pu voir un joueur comme lui, avec son expérience, faire un marquage incroyable sur l’un des meilleurs joueurs au monde », a-t-il souligné, avant d’insister sur son apport au collectif. « Il a tout bien fait, il a marqué un but. Il le mérite, c’est un joueur important pour l’équipe, avec cette capacité à être positif, il mérite ça. » Des compliments appuyés qui illustrent parfaitement l’importance du champion du monde 2018 dans le dispositif parisien. Souvent discuté ces dernières semaines, Hernandez a livré une réponse éclatante sur le terrain, au meilleur des moments et face à l’adversaire le plus redouté.

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Quelques accrochages

Même son de cloche du côté de Désiré Doué, particulièrement admiratif de la prestation de son coéquipier. « Oui, il a fait un gros match, hein. Pour moi, c’est l’homme du match. Il y en a beaucoup qui ont fait des matches exceptionnels, mais je suis très content pour lui. Je l’apprécie beaucoup, il m’a beaucoup aidé depuis mon arrivée au PSG, donc faut le féliciter», a confié le jeune international français. Un hommage révélateur de la place occupée par le défenseur dans le groupe de Luis Enrique. Car derrière son caractère bien trempé et son goût pour les duels, Lucas Hernandez reste aussi un joueur d’expérience, capable d’accompagner les plus jeunes et de transmettre cette culture de la gagne acquise au fil de sa carrière. De son côté, le principal intéressé a savouré sa soirée sans pour autant céder à l’euphorie. « C’était un gros match, individuellement et collectivement. On savait qu’il fallait être agressif et ne laisser aucun espace », a-t-il expliqué, avant de répondre aux critiques qui avaient précédé la rencontre.

« Si ce qu’on a dit avant le match m’a vexé ? Non, mais c’est vrai que ça parle toujours beaucoup. Mais je suis quelqu’un qui reste toujours à ma place. Je sais quel joueur je suis. J’ai toujours essayé de tout donner. Parfois, tu es moins bien. Mais le plus important, c’est de tout donner sur le terrain. C’est le foot. » Le Français a également tenu à associer ses partenaires à cette réussite défensive. « Pour un défenseur, c’est toujours important de faire des prestations comme ça. Pas que moi, que ce soit Pacho, Marqui ou Hakimi. Et même ceux qui sont entrés. On a été forts défensivement, très agressifs. » Enfin, interrogé sur son duel psychologique avec Lamine Yamal, Lucas Hernandez a préféré rester mesuré. « Je ne sais pas si je suis rentré dans sa tête. C’est un grand joueur. Je savais que si j’étais prêt et agressif, ça allait être compliqué pour lui, donc voilà. » Une formule qui résume parfaitement sa soirée. On annonçait un récital de Lamine Yamal, c’est finalement Lucas Hernandez qui a donné une véritable leçon de défense.