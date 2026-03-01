«Tu es venu en radeau» : l’horrible insulte raciste de Rafa Mir à Omar El Hilali

Nouvel épisode glaçant dans le football espagnol. Lors de la rencontre de Liga entre Elche et l’Espanyol (2-2), l’attaquant d’Elche, Rafa Mir, aurait lancé à Omar El Hilali : « Tu es venu en patera », selon le rapport de l’arbitre. Une « patera » désigne ces frêles embarcations, similaires à un radeau, utilisées par des migrants pour rejoindre clandestinement les côtes espagnoles, une référence lourdement connotée visant directement les origines du défenseur marocain de 22 ans. Le joueur de l’Espanyol s’est immédiatement plaint auprès de l’arbitre, déclenchant l’activation du protocole contre le racisme prévu par la Liga.

L’arbitre, M. Galech, a brièvement interrompu la partie avant d’autoriser la reprise du jeu, conformément aux procédures en vigueur. Cet incident intervient dans un contexte particulièrement sensible en Espagne, où les instances cherchent à durcir le ton face aux comportements discriminatoires, notamment depuis l’affaire impliquant Vinícius Júnior en Liga et en Ligue des Champions. Reste désormais à savoir quelles suites disciplinaires seront données à cette nouvelle polémique, alors que la lutte contre le racisme demeure plus que jamais au cœur des débats dans le football ibérique.