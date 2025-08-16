Menu Rechercher
Monaco : Breel Embolo, sur le départ, manquera le match contre Le Havre

Par Sebastien Denis - Raphaël Raffray
1 min.
Breel Embolo, attanquant à l'AS Monaco @Maxppp
Breel Embolo ne figure pas dans le groupe de l’AS Monaco pour la réception du Havre en Ligue 1. À 28 ans, l’attaquant suisse est sur le départ et son avenir semble s’écrire loin de la Principauté.

Sous contrat jusqu’en juin 2026, Embolo voit son nom revenir avec insistance du côté du Qatar, où plusieurs clubs auraient déjà manifesté leur intérêt. Un été décisif pour le joueur, très apprécié par son entraîneur Adi Hütter pour son rôle collectif, parfois au détriment de son efficacité offensive. Cette situation rend les semaines à venir particulièrement cruciales pour le Monégasque, dont l’avenir pourrait se dessiner loin du Rocher.

Pub. le - MAJ le
