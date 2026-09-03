Ligue des Champions : un nouvel écusson sur le maillot des joueurs qui feront leurs débuts

Une nouveauté va faire son apparition sur les maillots en Ligue des champions à partir de la saison 2026-2027. Dans le cadre d’un accord entre l’UEFA et Fanatics, chaque joueur disputant son tout premier match dans la compétition portera sur sa manche un écusson spécial « Début », intégré au célèbre logo étoilé de la C1 rapporte The Athletic. Seuls les joueurs entrant effectivement sur le terrain seront concernés : un remplaçant qui reste sur le banc devra attendre sa première apparition. Une fois la rencontre terminée, l’écusson sera récupéré, authentifié puis transmis à Topps, société de cartes à collectionner appartenant à Fanatics.

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🚨 Excl: Players making 1st Champions League appearance this season to wear ‘debut patch’ on shirt as part of new 6yr UEFA/Fanatics contract. Patch then goes into signed Topps trading card - same in NBA poised be auctioned next week for ~$5m @TheAthleticFC https://t.co/VAmg5Efp2c — David Ornstein (@David_Ornstein) September 2, 2026

Chaque écusson porté sera ensuite intégré à une carte unique, également signée par le joueur, avant d’être placé dans les paquets commercialisés par Topps. Le dispositif, déjà utilisé dans plusieurs sports et testé dans le football lors de la Coupe du monde cet été, vise à transformer les premières apparitions en véritables objets de collection. Certaines cartes de ce type peuvent atteindre des montants considérables : celle du joueur de baseball Paul Skenes avait notamment été vendue 1,1 million de dollars en 2025. Le programme doit également être étendu à la Ligue des champions féminine à partir de la saison 2027-2028.