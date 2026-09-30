OM : grosse inquiétude pour Himad Abdelli

Hier, l’Algérie n’a pas réussi à faire mieux qu’un match nul face au Burundi lors des éliminatoires à la CAN 2027 (2-2). Une rencontre durant laquelle Himad Abdelli s’est blessé à la cheville gauche après un gros tacle adverse.

La suite après cette publicité

Si la FAF n’a pas encore communiqué sur son état, la presse algérienne semble inquiète pour le joueur de 26 ans. C’est le cas de DZ Foot qui partage des photos du Marseillais au bord du terrain en béquilles. L’OM comme l’Algérie espèrent que ce n’est rien de grave, même si les premiers signaux n’ont pas l’air positifs et suscitent l’inquiétude de tous.