Menu Rechercher
Commenter 6
Ligue 1

OM : grosse inquiétude pour Himad Abdelli

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Himad Abdelli @Maxppp

Hier, l’Algérie n’a pas réussi à faire mieux qu’un match nul face au Burundi lors des éliminatoires à la CAN 2027 (2-2). Une rencontre durant laquelle Himad Abdelli s’est blessé à la cheville gauche après un gros tacle adverse.

La suite après cette publicité

Si la FAF n’a pas encore communiqué sur son état, la presse algérienne semble inquiète pour le joueur de 26 ans. C’est le cas de DZ Foot qui partage des photos du Marseillais au bord du terrain en béquilles. L’OM comme l’Algérie espèrent que ce n’est rien de grave, même si les premiers signaux n’ont pas l’air positifs et suscitent l’inquiétude de tous.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Algérie
Himad Abdelli

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Algérie Flag Algérie
Himad Abdelli Himad Abdelli
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier