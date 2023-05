Inter Milan-AC Milan : les pronos de la rédaction

Quelle intensité il y a eu dans le match aller ! Ceux qui craignaient un match fermé ont pu changer d’avis devant la folle débauche d’énergie mise par les deux équipes, et principalement de la part de l’Inter Milan. Les Nerazzurri ont pris un avantage de deux buts, qui les placent dans une position idéale pour se qualifier en finale de la Ligue des Champions.

Comment ne pas être impressionné par l’intensité extraordinaire mise par les Nerazzurri au match aller ? Un impact de tous les instants dans les duels, un pressing constant, des joueurs à l’agressivité décuplée, bref, c’est une leçon d’envie qui a été reçue par les Rossoneri. Et on voit mal comment, en l’espace d’une petite semaine, il pourrait en être autrement pour le match retour. L’Inter Milan a la recette, il sait comment l’appliquer, et il n’a aucune raison d’agir différemment au match retour, pour sceller une qualification en finale de la Ligue des Champions.

Après le match aller, il y a de quoi s’inquiéter pour l’AC Milan. Bousculés dans tous les compartiments du jeu, les Rossoneri n’ont jamais réussi à resserrer les lignes au milieu, laissant Mkhitaryan et Barella se promener, ni à corriger leurs problèmes de distance sur les côtés. Battus, 2-0, ils n’auront pas le choix que de réaliser le match parfait pour renverser la situation. Bennacer ne sera pas là, mais Leão devrait être de retour. Dans leur malheur, les Lombards peuvent se dire que les buts à l’extérieur n’ont plus la même valeur qu’avant et qu’ils connaissent parfaitement le stade. Et puis la C1 nous a habitué à quelques folies ces dernières années. Alors pourquoi pas.

Après la démonstration de l’Inter au match aller (2-0), l’espoir de voir l’AC Milan se qualifier est très mince. Néanmoins, une chose est sûre : il va y avoir du spectacle au retour. Les Rossoneri doivent marquer rapidement pour croire en une remontada et l’Inter voudra tuer le match aussi vite que possible, comme ils l’ont fait à l’aller. On devrait donc être à nouveau servis en buts.

