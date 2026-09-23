Menu Rechercher
Commenter 5

Ousmane Dembélé dévoile ce qu’il a changé pour gagner le Ballon d’Or

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Ousmane Dembélé @Maxppp

Souvent décrit comme un joueur de talent très irrégulier et souvent blessé, Ousmane Dembélé a complètement changé depuis qu’il a signé au Paris Saint-Germain. Devenu le leader de l’équipe rouge et bleu au fil des ans, l’international français de 29 ans a réussi à remporter deux Ligues des Champions et le Ballon d’Or en 2025. Et voici ce qu’il a changé pour remporter le plus prestigieux des trophées individuels.

La suite après cette publicité

« La mentalité. En vieillissant, à 28 ans, on devient beaucoup plus mature. On progresse dans son football. Je ne suis plus le même joueur qu’à 20 ans, lorsque j’étais à Dortmund. Il y a beaucoup de choses qui changent. On veut marquer des buts, délivrer des passes décisives, mais avec les années, j’ai surtout cherché à être efficace dans tout ce que je faisais sur le terrain. Et le plus important reste d’aider l’équipe », a-t-il confié à la BBC.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

PSG
Ousmane Dembélé

En savoir plus sur

PSG Logo Paris Saint-Germain
Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier