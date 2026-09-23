Ousmane Dembélé dévoile ce qu’il a changé pour gagner le Ballon d’Or

Souvent décrit comme un joueur de talent très irrégulier et souvent blessé, Ousmane Dembélé a complètement changé depuis qu’il a signé au Paris Saint-Germain. Devenu le leader de l’équipe rouge et bleu au fil des ans, l’international français de 29 ans a réussi à remporter deux Ligues des Champions et le Ballon d’Or en 2025. Et voici ce qu’il a changé pour remporter le plus prestigieux des trophées individuels.

La suite après cette publicité

« La mentalité. En vieillissant, à 28 ans, on devient beaucoup plus mature. On progresse dans son football. Je ne suis plus le même joueur qu’à 20 ans, lorsque j’étais à Dortmund. Il y a beaucoup de choses qui changent. On veut marquer des buts, délivrer des passes décisives, mais avec les années, j’ai surtout cherché à être efficace dans tout ce que je faisais sur le terrain. Et le plus important reste d’aider l’équipe », a-t-il confié à la BBC.