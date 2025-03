Liverpool : la réaction d’Harvey Elliott, bourreau du PSG

Entré en jeu en deuxième période, Harvey Elliott est l’homme qui a fait très mal au Paris Saint-Germain en marquant le but de la victoire à la 87e minute (0-1). Héros des Reds, avec Alisson Becker, l’ailier anglais de 21 ans est revenu sur ce résultat incroyable pour le club de la Mersey.

«C’est tout à l’honneur de l’équipe, pour être honnête. On pouvait voir qu’ils étaient un peu fatigués vers la fin, en parlant du PSG, et c’était dû au rythme de travail de l’équipe. Le PSG s’est créé beaucoup d’occasions, mais grâce à Alisson et à la défense, le match a été très solide sur le plan défensif et il ne restait plus qu’à moi de mettre l’occasion au fond. Heureusement, le ballon est rentré», a-t-il déclaré sur TNT Sports.