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UEFA Nations League

Portugal : le Premier ministre a appelé Jorge Jesus…

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Danemark Portugal

La décision de Cristiano Ronaldo (41 ans) de quitter précipitamment le rassemblement de l’équipe du Portugal continue de faire la Une des médias lusitaniens. En attendant le match de ce soir face au Danemark et surtout la conférence de presse de Jorge Jesus qui suivra, de nouvelles informations arrivent au compte-gouttes. Ce midi, Record nous apprend que l’affaire est remontée jusqu’aux hautes sphères politiques du pays.

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Le quotidien assure que le Premier ministre portugais, Luis Montenegro, a contacté le président de la fédération portugaise Pedro Proença, afin de pouvoir parler à Jorge Jesus après le départ de CR7. La teneur de la discussion n’a pas filtré, mais Record explique que Montenegro a voulu s’entretenir avec Jesus car il a de très bonnes relations avec le nouveau sélectionneur portugais.

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