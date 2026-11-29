Ces dernières années, le Maroc a clairement franchi un cap sur la scène internationale, et peut désormais s’asseoir à la table des plus grosses nations. Les Lions de l’Atlas ont même récemment atteint la cinquième place au classement FIFA, devant des nations comme le Portugal ou le Brésil. Il faut dire que les résultats dans les compétitions internationales récentes, malgré le retrait de la dernière CAN, et l’explosion de joueurs marocains au plus haut niveau sont assez remarquables.

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Il faut dire que le pays nord-africain peut bénéficier à la fois de joueurs binationaux formés dans les meilleurs clubs européens, à l’image d’Achraf Hakimi ou de la sensation Abdellah Ouazane, ainsi que de joueurs talentueux formés au pays, à l’image de Yassir Zabiri, qui cartonne en Liga au Racing de Santander. Forcément, ces joueurs sont de plus en plus séduisants pour les gros clubs européens, et tout indique que Zabiri rejoindra très vite une grosse écurie du Vieux Continent.

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Le Barça est passé à l’action

Du côté de l’Académie Mohammed VI, il y a aussi bon nombre de talents qui sont en train de se former. Au point où, maintenant, les cadors européens vont directement y recruter plutôt que d’attendre leur explosion en Europe. Comme l’indique Sport, le FC Barcelone a ainsi jeté son dévolu sur Ilyas Hidaoui, jeune défenseur capable de jouer dans l’axe ou sur un côté de seulement 18 ans. Il fait partie des éléments les plus prometteurs de l’académie marocaine et le Barça aurait déjà formulé une proposition officielle pour le faire venir en Catalogne.

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Le club catalan est séduit par son profil, notamment par ses qualités de relanceur. Il a été champion d’Afrique U17 en 2025, et s’inscrit à merveille dans ce profil de joueur avec qui le Barça veut faire de la post-formation, un peu comme Hamza Abdelkarim, Mirza Catovic, Jesse Bisiwu ou Josué Caicedo. Cependant, la concurrence s’annonce assez forte dans ce dossier, avec plusieurs clubs anglais à l’affût, dont Everton avec qui il est à l’essai en ce moment même…