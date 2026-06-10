CdM 2026, Argentine : Lionel Messi prévient déjà l’Algérie

De retour sur les pelouses américaines la nuit dernière, Lionel Messi (38 ans) a participé à la large victoire de l’Argentine face à l’Islande (3-0) lors du dernier match de préparation avant la Coupe du Monde 2026. Entré en jeu à la 69e minute, le capitaine de l’Albiceleste a inscrit un penalty à la 72e minute. Après la rencontre, l’ancien joueur du FC Barcelone a d’ailleurs évoqué sa forme dans un entretien accordé à TyC Sports, et il a l’air à 100%. « Heureux, je profite de chaque instant et excité comme toujours. Je me sentais très bien, j’avais envie de commencer maintenant et d’enlever les peurs que vous avez. Il nous reste une semaine pour nous mettre tous bien et bien arriver pour le début de la compétition » a-t-il indiqué au média.

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À quelques jours de l’entrée en lice de l’Argentine contre l’Algérie, Messi a également affiché ses ambitions pour le tournoi. « C’est un groupe de gagneurs qui veut toujours plus. Nous irons avec beaucoup d’envie, d’enthousiasme et convaincus de ce dont nous sommes capables. Nous allons essayer comme nous l’avons toujours fait, que les gens n’ont aucun doute sur le fait que nous allons tout quitter ». Fier de porter le maillot sud-américain sur le nord du continent cet été, la Pulga a déjà prévenu le monde entier.